Hepsi 1 dizisi oyuncuları Gülçin Ergül ile Sezen Unal yıllar sonra buluştu

10 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:34

Hepsi grubu üyelerinin başrolünde yer aldığı “Hepsi 1’’ dizisinde Alev karakteriyle yer alan Sezen Unal ile Gülçin Ergül yıllar sonra buluştu. 2007 yılında ekrana gelen dizi sonrası da dostluklarını sürdüren iki isme beğeni yağdı.

Bir döneme damga vuran Hepsi 1 grubu üyeleri son dönemde yaşadığı tartışmayla gündemde. Yasemin Yürük, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül’ün yer aldığı eski grup üyeleri bir dargın bir barışık yürüttükleri arkadaşlıklarıyla haber olmaya devam ediyor.

HEPSİ 1 DİZİSİ OYUNCULARINDAN YAN YANA YENİ KARE

Hepsi 1 dizisinde rol alan oyuncular yıllar sonra buluştu. Yasemin Yürük, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül’ün başrolünde yer aldığı dizide Alev karakterini ise Sezen Unal oynadı. Gülçin Ergül ile Sezen Unal 2007 yılında başlayan dostluklarını günümüze taşımayı başardı. Birlikte fotoğraf paylana iki oyuncu "2007'den beri" notunu düştü.

Gülçin Ergül, Hepsi grubunda müzik kariyerine tek devam eden isim oldu. Hepsi 1 grubunun diğer eski üyeleri ise bambaşka sektörlerle müzik dünyasından çekildi. Alev karakteriyle dizide rol alan Sezen Unal ise meditasyon ve yoga eğitimi veriyor.