Hepsi grubu birbirine girdi! Yasemin Gülçin'e ateş püskürdü

29 May 2024 09:28 - Güncelleme : 29 May 2024 09:30

Şimdilerde 20. yıl konseri düzenleyecekleri iddia edilen Hepsi grubu üyeleri adeta birbirine girdi. Yasemin Yürük, gruptan ilk ayrılan Gülçin Ergül'ü yerden yere vurdu.

HEPSİ GRUBU BİRBİRİNE GİRDİ

Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği bir röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi herkesi heyecanlandırmıştı. Bu fikir Gülçin Ergül'e soruldu. Ergül de verdiği röportajında "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" dedi.

Konu hakkında konuşan Yasemin, adeta Gülçin'e ateş püskürdü. Ergül'ün bu sözlerinden sonra Yasemin Yürük “Ne zaman Gülçin’in bir şarkısı çıksa Hepsi üzerinden bir PR yapıyor. Hepsi’yle ilgili PR yapmasın artık. Bu egoyla hiçbir şey olmaz” dedi.

"DOĞRU MESAFEDE KALIYORUM"

Yasemin'e cevap veren Gülçin, 'Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra, tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum' dedi.