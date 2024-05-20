Hepsi grubu üyesi Eren 40 yaşına girdi! Oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı

20 May 2024 10:15 - Güncelleme : 20 May 2024 10:16

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 40 yaşına giren Bakıcı, oğlunu ilk kez paylaştı.

HEPSİ GRUBUNUN EREN'İ 40 YAŞINDA

Yasemin Yürük, Eren Bakıcı, Gülçin Ergül ve Cemre Kemer'in yer aldığı Hepsi grubu 2005-2011 yılları arasında popüler oldu ve birçok şarkıya imza attı. Ayrılan müzik grubundan Eren Bakıcı, bambaşka hayatıyla sosyal medyada ilgi çekiyor. Doğa ile iç içe bir hayatı olan Bakıcı, sosyal medyadan 40 yaş doğum gününden kareleri paylaştı. İlk kez oğlunu da paylaşan Bakıcı, binlerce beğeni aldı.