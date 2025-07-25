Hepsi grubu üyeleri bu sefer Gülçin Ergül'ü sildi! Yasemin Yürük açtı ağzını yumdu gözünü

2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubu, Gülçin Ergül'ün ayrılmasının ardından Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı bir süre daha şarkılar çıkarsa da sonunda grubu komple dağıldı. Gülçin Ergül'ün son açıklamaları ise grup üyelerini bir hayli sinirlendirdi. Gülçin Yalan şarkısını söyşediği sırada, “Haklısınız, belki de ayrılmakla farkımı belli ettim. 3 kişi yalan.” ifadelerine yer verdi.

YASEMİN YÜRÜK AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Gülçin'in paylaşımına sessiz kalmayan Yasemin Yürük, sert bir şekilde eski ekip arkadaşını uyardı. Grup üyelerinden Eren sessiz kalırken, tepkisini ise sosyal medyada Gülçin2i takipten çıkarak gösterdi.

Yasemin Yürük, “Ülkemizde yangınlar var, şehitlerimiz var. İşim başımdan aşkın. Ama bir yandan da telefonum susmuyor ve bu yaşta hâlâ nelerle uğraştırıyorsun bizi; anlam veremediğim, aniden sebepsiz ve öfkeyle yazılıp çizilen şeyler. Gerçekten kafanda neler yaşadığını bilmiyorum ama üzücü olan şu: Üstten bakıyor, küçümsüyorsun. Şu anki kariyerine adım atmanı sağlayan, yıllarca birlikte emek verdiğin eski arkadaşlarını ve iş arkadaşlarını imalı sözlerle aşağılıyorsun. Görünüyor ki geçmişine, grubuna saygın kalmamış. Kimse senin işine, yeteneğine hakaret etmedi etmez! Ama sen de haddini bil, edebini koru. Kaldır biraz kafanı o telefondan, gerçek dünyada neler oluyor bir bak. Belki o zaman biraz insanlık hatırlarsın. Seni karmanla baş başa bırakıyorum. Gerçek yüzünü, hırsına yenik düşüp gösterdiğin için ayrıca teşekkürler. Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur eminim. Sevgiyle kal.” dedi.

İLK TEPKİ CEMRE KEMER'DEN GELDİ

"Psikolojin iyi değil. Yine şarkın mı çıkacak ne olacak bilmiyorum ama bunu yapma bu tamamen sana zarar... Beni içine çekme ben hiç şu an bu şekilde konuşulmak istemiyorum. Bir yakının el atsın, alsın telefonu elinden. İlla vardır yanında dürüst, seni seven bir dostun." dedi.