Hepsi grubu üyeleri tüm ipleri kopardı! "Bir daha konuşmayı düşünmüyorum"

28 Haziran 2024 16:59 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 16:59

Bir döneme damga vuran ve Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubu üyeleri ilk olarak Gülçin Ergül'ün ayrılmasının ardından dağıldı. Hepsi grubunun 20. yıl konseri vereceği iddia edilse de Gülçin Ergül konuyla ilgili, "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. 'Hayır' diyebilmek hayatta önemli" demişti. Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasında ipler tamamen koptu.

HEPSİ GRUBU ÜYELERİ TAMAMEN DAĞILDI

Muhabir Online tarafından görüntülenen Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'ün açıklamasının sorulması üzerine "Kendisiyle konuşmadım, konuşmayı düşünmüyorum bundan sonra kendisiyle" şeklinde cevap verdi.

"Ego insanın düşmanıdır bence, insanlar işlerini yapmak istiyorsa kendi yollarıyla ilerlemesini öneriyorum. Benim yaptığım ve dostlarımın yaptığı gibi. Kendisine başarılar diliyorum, beni hiç ilgilendirmiyor" diyerek sözlerini bitirdi.

Eren Bakıcı'nın da Gülçin Ergül'ün paylaşımına "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunda bulundu.