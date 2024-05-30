Hepsi grubunda sular durulmuyor! Gülçin’e ilk destek Eren Bakıcı’dan geldi

30 May 2024 13:44 - Güncelleme : 30 May 2024 13:59

Gülçin Ergül'ün Hepsi reklamıyla iş yaptığını vurgulayan Yasemin Yürük, "Artık Hepsi'yi kullanmasın. Egoyla hiçbir şey olmaz" diyerek ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından Yasemin Yürük'e cevap veren Gülçin'e ilk destek grup üyesi Eren Bakıcı'dan geldi.

HEPSİ GRUBU KARIŞTI, EREN TARAFINI BELLİ ETTİ

Yasemin Yürük'ün kendi için söylediklerine cevap veren Gülçin, "Röportajın tek bir kelimesini okumamış...Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra, tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" dedi. Hepsi grubunun eski üyesi Eren Bakıcı da Gülçin'e destek vererek, Bakıcı, "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunda bulundu.

EREN'İN YORUMU YASEMİN'İ SİNİRLENDİRDİ

Gülçin'e destek olan Eren'e sitemde bulunan Yasemin Yürük, "Ah Eren'im keşke biraz okusaydın. Herkese karşı iyi niyetli yaklaştığını biliyorum... ama maalesef göründüğü gibi değil." diyerek Eren'e sitem etti.