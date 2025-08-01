Herkes boşanacaklarını iddia etti! Hailey Bieber ikinci çocuğa yeşil ışık yaktı

Model Hailey Bieber, 2018'de şarkıcı Justin Bieber ile evlenmiş ve geçtiğimiz yıl ağustos ayında ise Jack Blues'u kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Hailey Bieber ikinci çocuk istediğini ilk kez açıkladı.

HAILEY BIEBER BOŞANMA HABERLERİNİ AKSİNE İKİNCİ ÇOCUK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Justin Bieber ile geçtiğimiz yıl ilk çocukları Jack Blues'u kucaklarına alan Hailey Bieber'ın ikinci çocuk için hazır olduğu iddia edildi.

Ancak ünlü modelin ikinci çocuk için eşi ile göz önünden bir süre uzaklaşmaları gerektiğini düşündüğü ileri sürüldü.

Hailey Bieber, daha önce verdiği bir röportajda, oğulları Jack Blues'un doğumunun oldukça zorlu geçtiğini; 18 saat epiduralsiz doğum yaptığını ve ardından ciddi bir kanama yaşadığını söylemişti. Bieber, bunun sonucunda ikinci çocuğu farklı bir doğum yöntemi ile dünyaya getirmek istediğini açıklamıştı.

Çifte yakın bir kaynak da "Justin de ikinci çocuk fikrine sıcak baktığını ve "Her ne kadar dışarıdan bakıldığında şu anda dağınık gibi görünse de, aslında oldukça sakin biri ve babalığı çok seviyor" ifadelerini kullandı.