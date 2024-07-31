Herkes İklim aktivistleri Jennifer Aniston'ı hedef aldı zannetti! Gerçek ise bambaşka çıktı
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, sokak ortasında üzerine petrol fırlatılma anları takipçilerini endişelendirdi. Gerçek ise bambaşka çıktı. Jennifer Aniston'ın 'The Morning Show' dizisinin çekimlerinde olduğu ve protesto sahnelerinin çekildiği ortaya çıktı.
Başrolünde yer aldığı 'The Morning Show' dizisinin setinde görüntülenen Jennifer Aniston, üzerindeki petrol zannedilen maddeyle yoldan geçenleri endişelendirdi. Dizi sahnesi olduğu ortaya çıkan o sahneler sosyal medyada dikkat çekti.
JENNIFER ANISTON İKLİM AKTİVİSTLERİN SALDIRISINA UĞRADI
Jennifer Aniston, önceki gün Manhattan'da 'The Morning Show' dizisinin dördüncü sezon çekimlerinde görüntülendi. 55 yaşındaki ABD'li oyuncunun petrole benzer bir maddeyle saldırıya uğraması kısa süreli panik oluşturdu. Gerçek ise sonradan anlaşıldı. Sette bir protesto sahnesini çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından herkes rahat bir nefes aldı.
Aniston'ın beyaz gömlek ve açık renk pantolonunun üzerine yapışkan, katran benzeri maddenin sıçratıldığı çekimlerde rolü gereği öfkeli yüz ifadesi objektiflere yansıdı.