Hiçbir yerde görünmeyen Seda Sayan oğlunun açılışına da katılmadı! Yaşadığı sağlık problemi sevenlerini korkuttu

19 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:53

Uzun süredir hiçbir yerde görünmeyen Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in dün akşam birçok ünlünün katılımıyla gerçekleşen mekanının 5. yıl kutlamasına katılmadı. Uzun süredir herhangi bir yerde görünmeyen Seda Sayan'ın sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı.

Uzun süredir kameralardan uzak duran Seda Sayan​, "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programını da bıraktı. Sağlık problemleriyle uğraşan Seda Sayan, oğlunun işlettiği mekanın 5. yıl kutlamasına da katılmadı. Uzun süredir ABD​'de olan Seda Sayan, sevenlerini korkuttu. SEDA SAYAN'IN SAĞLIK PROBLEMİ SEVENLERİNİ KORKUTTU Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, işlettiği mekanın 5. yılına özel kutlama düzenledi. Babası ve kız kardeşi dahil geceye Ezgi Mola, İlayda Alişan, Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ve Hazal Subaşı gibi isimler katıldı. Gözler Seda Sayan'ı ararken, bir süredir sağlık problemi yaşayan Seda Sayan sosyal medya hesabından oğlunu kutladı. SEDA SAYAN SAFİYE SOYMAN’IN OĞLUNUN CENAZESİNE DE KATILMADI Safiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Akaröz, temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Safiye Soyman’ın yakın arkadaşı Seda Sayan cenazeye katılmazken, Sayan’ın ABD’de olduğu ve uçak bileti bulamadığı öne sürüldü.