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Hık demiş burnundan düşmüşler... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 May 2024 11:10 - Güncelleme : 12 May 2024 11:11
Hık demiş burnundan düşmüşler... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri

Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü’ünde ünlü isimler başta olmak üzere bir çok kişi sosyal medyada anneleriyle fotoğraflarını paylaşıp bu özel günü kutluyor. Peki ünlü isimlerinin annelerini daha önce hiç merak ettiniz mi? İşte ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri...

Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü’ünde ünlü isimler anneleriyle fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp bu özel günü kutluyor.

BİR İSMİN ANNESİNE OLAN BENZERLİĞİ OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ

Ekranlarda boy gösteren ünlü isimlerin annelerini hiç gördünüz mü? Anneler Günü'ne özel bazı ünlü isimlerin annelerini bir araya getirdi. Özellikle Neslihan Atagül'ün annesiyle olan benzerliği oldukça dikkat çekti. 

İşte ünlüler ve anneleri...

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 1. Resim

Acun Ilıcalı ve annesi İlknur Ilıcalı

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 2. Resim

Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 3. Resim

Burak Özçivit ve annesi Ceyhan Özçivit

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 4. Resim

Cüneyt Arkın ve Halise Cüreklibatır

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 5. Resim

Demet Evgar ve Bingül Evgar

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 6. Resim

Ebru Gündeş ve annesi Müjgan Bilgin

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 7. Resim

Eda Ece ve annesi

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 8. Resim

Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 9. Resim

Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Tatlıtuğ

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 10. Resim

Mustafa Ceceli ve Ayşe Ceceli 

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 11. Resim

Orhan Gencebay ve annesi Habibe Gencebay

Hık demiş burnundan düşmüş... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri - 12. Resim

Neslihan Atagül ve annesi Perihan Çıtlak

Kaynak: tgrthaber.com
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