Hık demiş burnundan düşmüşler... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri
Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü’ünde ünlü isimler başta olmak üzere bir çok kişi sosyal medyada anneleriyle fotoğraflarını paylaşıp bu özel günü kutluyor. Peki ünlü isimlerinin annelerini daha önce hiç merak ettiniz mi? İşte ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri...
Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü’ünde ünlü isimler anneleriyle fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp bu özel günü kutluyor.
BİR İSMİN ANNESİNE OLAN BENZERLİĞİ OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ
Ekranlarda boy gösteren ünlü isimlerin annelerini hiç gördünüz mü? Anneler Günü'ne özel bazı ünlü isimlerin annelerini bir araya getirdi. Özellikle Neslihan Atagül'ün annesiyle olan benzerliği oldukça dikkat çekti.
İşte ünlüler ve anneleri...
Acun Ilıcalı ve annesi İlknur Ilıcalı
Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe
Burak Özçivit ve annesi Ceyhan Özçivit
Cüneyt Arkın ve Halise Cüreklibatır
Demet Evgar ve Bingül Evgar
Ebru Gündeş ve annesi Müjgan Bilgin
Eda Ece ve annesi
Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen
Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Tatlıtuğ
Mustafa Ceceli ve Ayşe Ceceli
Orhan Gencebay ve annesi Habibe Gencebay
Neslihan Atagül ve annesi Perihan Çıtlak