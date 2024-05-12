Hık demiş burnundan düşmüşler... İşte Ünlü isimlerin hiç görmediğiniz anneleri

12 May 2024 11:10 - Güncelleme : 12 May 2024 11:11

Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü’ünde ünlü isimler anneleriyle fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp bu özel günü kutluyor.

BİR İSMİN ANNESİNE OLAN BENZERLİĞİ OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ

Ekranlarda boy gösteren ünlü isimlerin annelerini hiç gördünüz mü? Anneler Günü'ne özel bazı ünlü isimlerin annelerini bir araya getirdi. Özellikle Neslihan Atagül'ün annesiyle olan benzerliği oldukça dikkat çekti.

İşte ünlüler ve anneleri...

Acun Ilıcalı ve annesi İlknur Ilıcalı

Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe

Burak Özçivit ve annesi Ceyhan Özçivit

Cüneyt Arkın ve Halise Cüreklibatır

Demet Evgar ve Bingül Evgar

Ebru Gündeş ve annesi Müjgan Bilgin

Eda Ece ve annesi

Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen

Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Tatlıtuğ

Mustafa Ceceli ve Ayşe Ceceli

Orhan Gencebay ve annesi Habibe Gencebay