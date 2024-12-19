Hikmet Tuğsuz Survivor afişinde var, tanıtımda yok! Gerçek sonradan ortaya çıktı

19 Aralık 2024 10:01 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:03

Survivor yarışmasının yeni sezon kadrosu tanıtıldı. İlk bölümü 1 Ocak’ta yayınlanacak yarışmanın afişi günler öncesinden sosyal medyada sızdırılmıştı. Afişteki tüm yarışmacılar tanıtımda yer alırken, sadece bir yarışmacının olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2025​ kadrosunu açıkladı. Tanıtım videoları yayınlanmadan önce afiş sosyal medyada ifşa edilmişti. Afişte All Star​ kadrosunda Hikmet'in de olduğu gözükürken, tanırım videosunda ise Hikmet yer almadı.

HİKMET TANITIMDAN ÇIKARILDI MI?

Acun Ilıcalı tanıtımı yayınlanmadan önce Survivor 2025 kadrosuna ait olduğu belirtilen bir afiş sızdırılmıştı. Afişteki tüm yarışmacılar tanıtımda yer alırken, sadece Hikmet'in olmaması dikkat çekti.

Hikmet daha önce hazırlık yaptığı videoları paylaşmış, ağabeyi de Survivor'a katılacağına dair bir video yayınlamıştı fakat Hikmet yeni sezon tanıtımda yer almadı. Sosyal medyada "Hikmet nerede?" yorumları yapılırken, Hikmet'in para konusunda anlaşamadığı ve bu sebeple de tanıtım videosundan çıkarıldığı iddia edildi.

SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARI

1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban​, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.