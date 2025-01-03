Hollywood yıldızı polise bıçak çekmekten tutuklandı! Sınır dışı edilecek

03 Ocak 2025 07:41 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:42

"Apocalypto" filminin yıldızı Rudy Youngblood, Yunanistan'da alkollü halde tartıştığı polisi bıçakla tehdit etti. Ünlü oyuncu ülkeden sınır dışı edilecek

Mel Gibson'ın "Apocalypto " filmi ile ünlenen Hollywood oyuncusu Rudy Youngblood, Yunanistan'da karıştığıo olayın ardından polis​ tarafından tutuklandı.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Ağustos ayının sonundan beri bir film çekimi için Yunanistan​'da bulunan 42 yaşındaki aktör, 27 Aralık 2024'ün erken saatlerinde rutin bir tarama sırasında polis tarafından durduruldu. Burada kimlik göstermeyen oyuncu, mukavemet de gösteridiği polis gözaltı işlemleri başlatmak istedi. Ancak iddiaya göre ünlü oyuncu yanındaki çakıyı çıkararak polisi tehdit etti. Bu dirmenin ardından gözaltına alınan Youngblood tehdit etme ve silah taşıma suçlamasıyla itham edildi. Standart üç günlük erteleme olmaksızın derhal mahkemeye çıkarılrken 3 yıllık erteleme ile 10 ay hapis cezası aldı.

SINIR DIŞI KARARI VERİLDİ

Ancak duruşmadan esnasında Youngblood'un 90 günlük vizesinin Kasım ayının sonunda sona erdiği ortaya çıkınca mahkeme ABD7'li aktöre idari sınır dışı emri verdi. Halen Galatsi polis merkezinde gözaltında tutulan Youngblood'un, önümüzdeki günlerde ilgili göç idaresine gözaltına itiraz dilekçesi vermesi bekleniyor.

POLİS OLDUKLARINI ANLAMAMI

Öte yandan Youngblood, kontrol sırasında memurların herhangi bir kimlik işareti takmadığını, dil engeli nedeniyle başlangıçta kendisini durduranların kolluk kuvvetleri olduklarını anlayamadığını iddia ederek kendini savundu.

Ayrıca yakın bir kaynağa göre Youngblood, devam eden sağlık sorunları nedeniyle doktorunun kendisine seyahat etmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu iddia ediyor.