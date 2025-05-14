Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Hayal Köseoğlu'nun paylaşımı tepki çekti

Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Hayal Köseoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hayal Köseoğlu, "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum." dedi.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Mucize Doktor ve Hudutsuz Sevda dizilerinde rol alan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trendlerde yer aldı. Tepki toplayan Hayal Köseoğlu, kendisini eleştirenlere de tek tek cevap verdi.

HAYAL KÖSEOĞLU PAYLAŞIMIYLA TEPKİ TOPLADI

Oyuncu Hayal Köseoğlu, “Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam. Tamam sensin ya. En önemli sensin,” ifadeleriyle başladığı açıklamasıyla sosyal medyada tepki topladı.

Köseoğlu paylaşımının devamında; “Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor?” dedi.