Hugh Jackman, hayranlarından bakın nasıl kaçtı

Ünlü oyuncu Hugh Jackman, hayranlarının yoğun ilgisinden kurtulmanın yolunu buldu. 56 yaşındaki Avustralyalı yıldız, Broadway'de gündüz matinesinde oyununu sergiledikten sonra, tiyatro çıkışında büyük bir kalabalıkla karşılaşınca çareyi yoldan geçen birinin aracına binerek buldu.

HUGH JACKMAN BAKIN HAYRANLARINDAN NASIL KAÇTI

Tiyatro oyunundan çıkan Hugh Jackman, kendisini bekleyen hayranlarına imza dağıttı, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Kalabalığın git gide artmasının ardından sıkılan Hugh Jackman kaçış yolunu buldu.

Broadway'de sondan ikinci gösterisini yapan oyuncu, onu alacak arabayı beklemeden tiyatrodan yürüyerek ayrılırken hayranları tarafından kuşatılınca, çareyi rastgele bir otomobili durdurmakta buldu. Otomobilin sürücüsüne nereye gittiğini soran Hugh Jackman, "6. Cadde'ye" yanıtını alınca arka koltuğa bindi ve uzaklaştı.