Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'yı sildi! Hamlesi şaşırttı

27 Ağustos 2024 11:12 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:12

Acun Ilıcalı ile uzun süre birlikte çalışan Hülya Avşar'ın bir süredir ünlü sunucuyla dargın olduğu iddia edildi. Son olarak Hülya Avşar'ın Acun Ilıcalı'yı takipten çıkması, çıkan haberler sonrası geri takibe alması 'küs' iddialarını kuvvetlendirdi.

ACUN ILICALI İLE HÜLYA AVŞAR KÜS MÜ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar‘ın yakın dostu Acun Ilıcalı‘yı sosyal medyada hesabından takibi bırakması dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın takibe devam etmesinin ardından çıkan haberler sonrası Acun Ilıcalı'yı geri takibe alan Hülya Avşar'ın bu hamlesinin sebebi merak konusu oldu. Hülya Avşar'ın bu hamlesi bir süredir yan yana görüntü vermeyen iki dostun birbirine kırgın olduğu iddialarının çıkmasına neden oldu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan düğününe de katılmayan Hülya Avşar, her yıl Ayvalık'ta buluştuğu Acun Ilıcalı ile son yıllarda bir araya gelmemesi de dikkat çekti. Çağla Altunkaya'yla 5 Eylül'de evlenecek Acun Ilıcalı'nın düğününe Hülya Avşar'ın gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.