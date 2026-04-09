Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tatlıses’i ziyaret eden Avşar, çıkışta yaptığı açıklamada usta sanatçının durumunun iyiye gittiğini söyledi. “Moralini çok yüksek gördüm” diyen Avşar’ın sözleri hayranlarını rahatlattı. Ziyaretin ardından sosyal medyada hızla yayılan detaylar, ikilinin yıllara dayanan dostluğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Tatlıses’in sağlık sürecine dair umutları artırdı.

HABERİN ÖZETİ Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti! Tatlıses’in son sağlık durumu ne? Hülya Avşar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret ederek durumunun iyiye gittiğini ve moralinin yüksek olduğunu belirtti. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti. Avşar, Tatlıses'in durumunun iyiye gittiğini ve moralinin yerinde olduğunu söyledi. Tatlıses'in kısa süre içinde normal odaya geçeceği belirtildi. Tatlıses, safra kesesinden ameliyat olacak. Sanatçının değerleri doktorların kontrolünde ve anbean takip ediliyor.

HÜLYA AVŞAR TATLISES’İ ZİYARET ETTİ

Ünlü şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses dostluklarıyla magazin basının gözde isimlerindendir. Geçtiğimiz günlerde yurt dışından döner dönmez rahatsızlık geçiren İbrahim Tatlıses, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tatlıses’in sağlık durumu, hayranlarını endişelendirmişti. Doktorların yakın takibi altında tedavi altına alınan usta sanatçının yoğun bakım sürecinde değerlerinin normale dönmesi ise sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

Yakın dostu Hülya Avşar, Tatlıses’i yalnız bırakmayarak hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Avşar, “Gayet iyi gördüm, morali yerinde” sözleriyle Tatlıses’in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade etti. Avşar, Tatlıses’in sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.

AVŞAR, “ NORMAL ODAYA GEÇECEK”

Avşar, öğlen saatlerinde İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti. İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret eden Hülya Avşar, "Güldük, konuştuk. Kısa süre içinde normal odaya geçecek.” sözleriyle son durumu hakkında da bilgi verdi.

İBRAHİM TATLISES’İN SON SAĞLIK DURUMU

İmparator İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Safra kesesinden ameliyat olacak olan Tatlıses’in sağlık durumu iyiye doğru gidiyor.

Sanatçının değerlerinin doktorlarının kontörlünde olduğu, her dakikası takip edildiğini açıklandı.