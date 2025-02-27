Hülya Avşar itirafta bulundu: Yapanı göndertirim

Son olarak eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile paylaşımına "Aşklarım" yazarak dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, set ortamındaki tutumunu ilk kez açıkladı. Sette disiplinli olduğu konuşulan Hülya Avşar, başarının sadece yetenekle gelmediğini vurgulayarak “Üstte değil, alttakilere nasıl davrandığın çok önemli!” dedi.

HÜLYA AVŞAR İTİRAFLARINI BİR BİR SIRALADI

Başarının sadece yetenekle gelmediğini vurgulayan Hülya Avşar, “Sette çaycıya nasıl davranacağını düşüneceksin ki, oradan sen zaten yürür gidersin. En önemli şey o. Üstte değil, alttakilere nasıl davrandığın çok önemli. Alttakiler derken yargıladığım için söylemiyorum, ne demek istediğimi anladınız. Yeteneğin öne çıkması için davranışların ve yaşam şeklin de önemli” ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, bazı oyuncuların sette kapris yaptığını hatırlatması üzerine ise sert bir çıkış yapan Avşar, “Benim yanımda böyle bir şey yapan olursa o gün işine son verirler” dedi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'yla akşam yemeğinde bir araya geldi. Avşar'ın yaptığı paylaşıma "aşklarım" notunu düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Avşar ile Çilingiroğlu'nun bir araya geldiği anlara sosyal medyada yorum yağdı.