Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik kararıyla ilgili konuştu

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi aldı. Kendi markasını kuran Zehra Çilinfiroğlu'nun evlilik teklifi aldığı ve "evet" cevabını verdiği iddiasına Hülya Avşar'dan da cevap geldi.

HÜLYA AVŞAR, KIZININ EVLİLİK HABERİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Hülya Avşar, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Yanındaki arkadaşıyla yemek yediklerini belirten Avşar, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kızı Zehra'nın, sevgilisi Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi aldığı haberlerinin hatırlatılması üzerine şaşıran Hülya Avşar, "Siz nereden biliyorsunuz?" dedi. Evlilik iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih eden Avşar, "Ben bu konuda bir şey söylemeyeyim" diyerek, detay vermekten kaçındı.

Basın mensuplarının "Hayırlı olsun" dileklerini "Amin" diyerek, kabul eden Avşar, evlilik süreci hakkındaki genel görüşlerini "Ben her şeyin zamanında olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlısı olsun" sözleriyle ifade etti.

MÜRSEL KAYA KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu ile sevgili olan Mürsel Kaya, hayatıyla da merak edilerek araştırılıyor. Mürsel Kaya hakkında kamuoyunda pek fazla bir bilgi yer almıyor. Hayatını ve özel yaşamını gözlerden uzak tercih eden Mürsel Kaya, iş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınıyor. Mürsel Kaya’nın inşaat sektöründe olduğu iddia edilmektedir. Köklü firmalarda çeşitli pozisyonlarda görev aldığı kamuoyunda yazan Mürsel Kaya, iş dünyasında dikkat çeken isimlerden biri oluyor.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KENDİ MARKASINI KURDU

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları olan Zehra Çilingiroğlu, gündeme gelmeye devam ediyor. İç mimarlık bölümü mezunu Zehra Çilingiroğlu kendi markasını kurdu. Hülya Avşar, “Kızımsın diye çok zevkli olduğunu yazmak istiyorum ama ayrıca bir tasarımcı olarak çok beğeniyorum çok.” yorumunu yaptı.