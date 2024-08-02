Hülya Avşar setlere geri dönüyor! Partneri ise Uğur Yücel oldu

02 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:02

Hülya Avşar, Youtube platformunda sunuculuğunu üstlendiği programın ardından yeni filmiyle de seyircisiyle buluşacak. “Aşkın Dünkü Çocukları” filminde rol alacak Hülya Avşar, Uğur Yücel ile partner oldu. 14 Ağustos'ta çekimler için Ünye'ye gidecek Hülya Avşar'ın çekimleri 4 günde tamamlanacak.

HÜLYA AVŞAR İLE UĞUR YÜCEL PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar yeni filmde Isabel rolüyle yer alırken, Uğur Yücel ise Arif rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. İki aşığı oynayacak Hülya Avşar ile Uğur Yücel, 18 yaşındaki halleriyle başlayacak ve 40 yıllık zaman atlamasıyla günümüze taşınacak.“Aşkın Dünkü Çocukları” yıllarca birbirine hasret kalan birbirinden çok ayrı kültürlerden gelen iki aşığın buruk hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ

Levent Onan’ın yönettiği ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerinde ayrıca Mehmet Özgür’ün “Namık” rolüyle, Ali Düşenkalkar da Sömelek Rıza karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.