Hülya Avşar'a 'Zamansız Kadın Ödülü'
Hülya Avşar, Roots Kadın İnisiyatifi tarafından düzenlenen Zamansız Kadınlar Ödül töreninde 'Zamansız Kadınlar Ödülü'nü kazandı. Ödül törenine katılan Hülya Avşar yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Hülya Avşar, Roots Kadın İnisiyatifi tarafından düzenlenen Zamansız Kadınlar Ödül töreninde; 'Zamansız Kadınlar Ödülü'nü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın elinden aldı.
HÜLYA AVŞAR ZAMANSIZ KADIN ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU
Ödül törenine katılan Hülya Avşar, gelen konuklarla da yakından ilgilendi. Herkesle sohbet eden Hülya Avşar, şıklığıyla da beğeni topladı.
Hülya Avşar, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada; "Ticaret Bakanlığımızın kadının güçlendirilmesi adına çok önemsediği Zamansız Kadınlar Ödül töreninde;Zamansız Kadınlar Ödü almaktan mutluluk duydum. Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Roots Kadın İnisiyatifi'ne teşekkür ederim" şeklinde dile getirdi.