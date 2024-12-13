Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Hülya Avşar'a 'Zamansız Kadın Ödülü'

Hülya Avşar'a 'Zamansız Kadın Ödülü'

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:51

Hülya Avşar, Roots Kadın İnisiyatifi tarafından düzenlenen Zamansız Kadınlar Ödül töreninde 'Zamansız Kadınlar Ödülü'nü kazandı. Ödül törenine katılan Hülya Avşar yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Hülya Avşar, Roots Kadın İnisiyatifi tarafından düzenlenen Zamansız Kadınlar Ödül töreninde; 'Zamansız Kadınlar Ödülü'nü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın elinden aldı.

HÜLYA AVŞAR ZAMANSIZ KADIN ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU 

Ödül törenine katılan Hülya Avşar, gelen konuklarla da yakından ilgilendi. Herkesle sohbet eden Hülya Avşar, şıklığıyla da beğeni topladı. 

Hülya Avşar'a 'Zamansız Kadın Ödülü' - 1. Resim

Hülya Avşar, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada; "Ticaret Bakanlığımızın kadının güçlendirilmesi adına çok önemsediği Zamansız Kadınlar Ödül töreninde;Zamansız Kadınlar Ödü almaktan mutluluk duydum. Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Roots Kadın İnisiyatifi'ne teşekkür ederim" şeklinde dile getirdi.

Hülya Avşar'a 'Zamansız Kadın Ödülü' - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...