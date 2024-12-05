Hülya Avşar'dan Elçin Sangu ve Birce Akalay'a sert sözler: Kanıtlasınlar

05 Aralık 2024 11:07 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:07

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar mekan çıkışında muhabirlerin sorularını cevapladı. Setlerde kadın ve erkek eşitliğine değindi. Elçin Sangu ve Birce Akalay’a sert sözler sarf eden Hülya Avşar, ‘Biz eşitiz' diye ağlayacağına, eşit olduklarını kanıtlasın" diye konuştu.

Yeniköy’de mekan çıkışı görüntülenen Hülya Avşar​, "Setlerde kadın ve erkek eşitliği olmadığı söyleniyor, siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Daha önce setlerde kadın erkek eşitliğinin olmadığını savunan Elçin Sangu​ ile Birce Akalay’a sert sözler sarf etti.

HÜLYA AVŞAR'DAN KADIN OYUNCULARA SERT SÖZLER

Setlerde kadın erkek eşitliği üzerine konuşan Hülya Avşar, "Ben kendi eşitliğimi kendim sağladığım için ben öyle bir şey yaşamadım. Yani anlayacağınız ağlamayana meme yok” dedi. Şimdiki kadın oyunculara da göndermede bulunan Hülya Avşar, "Hiçbir başrol erkek oyuncusu kendini benden üstün göremez. Şimdiki oyuncular da 'Biz eşitiz' diye ağlayacağına eşit olduklarını kanıtlasın." dedi.

ELÇİN SANGU "EŞİTSİZLİK VAR " DEMİŞTİ

Oyuncu Elçin Sangu geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda "Kadın olduğum için bizim sektörde adaletsizlik yaşadım. Ücretler, çalışma şekli, davranışsal durumlar dahil eşitsizlik var" demişti.

BİRCE AKALAY​ DA EŞİTSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Birce Akalay da "Senelerdir konuşuyoruz, hepimiz biliyoruz" diyerek meslektaşının sözlerine katılmıştı.