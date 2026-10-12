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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:13

Hülya Avşar’ın yürüyüş videosuna Erken Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme! Sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Siyah elbisesiyle çok konuşulan Hülya Avşar, yayınladığı videosuyla Erken Petekkaya’nın eleştirisini de aldı. Özellikle de ünlü isimden gelen benzetme sosyal medyayı adeta yıktı geçti. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Hülya Avşar’ın yürüyüş videosuna Erken Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme! Sözleri sosyal medyayı yıktı geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:13

Ünlü isim , ’ın bir konser de sahneye doğru yürüdüğü anları görmesiyle dikkat çeken benzetmesiyle sosyal medyayı yıktı geçti. ‘Yürümeyen kadın ya da insan canlı ama yürüyemiyor.’ Açıklamasını yaparak gündeme bomba gibi düştü. Petekkaya’nın yapmış olduğu yorumda neyi kastettiği bilinmezken oyuncudan ayrı bir açıklama henüz gelmedi.

HÜLYA AVŞAR’IN VİDEOSUNA ERKEN PETEKKAYA’DAN DİKKAT ÇEKEN BENZETME!

Bir dönem söylediği her sözle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Ünlü isim sahneye doğru yürürken görüntülenirken oyuncu Erkan Petekkaya’dan da sert eleştiri aldı.

Hülya Avşar’ın yürüyüş videosuna Erken Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme! Sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Hülya Avşar’ın etkinlik alanındaki anlarını gösteren videonun altına Erkan Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme yapıldı. Erkan Petekkaya, hesabından yapmış olduğu yorumla adeta gündemine bomba gibi düştü. Uzun yıllardır hem oyunculuğu hem de açıklamalarıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya, “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürüyemiyor.” ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar’ın yürüyüş videosuna Erken Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme! Sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Avşar’ın sahne de yürüdüğü görüntüler üzerine değerlendirmelerde bulunan Erkan Petekkaya, yürüyüşe ilişkin sözleri magazin gündeminde konuşulmaya bile başlandı.

Hülya Avşar’ın yürüyüş videosuna Erken Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme! Sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI YIKTI GEÇTİ

Erkan Petekkaya’nın sosyal medyasından yaptığı iddia edilen yorum kısa süre de dikkat çekerken ne demek istediği pek de anlaşılamadı. Oyuncunun birkaç kelimelik mesajında herhangi bir açıklamaya yer vermemesi ayrıca da neyi kastettiği anlaşılamadı.

Hülya Avşar’ın yürüyüş videosuna Erken Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme! Sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Görüntüler de Avşar’ın etkinlik alanında yürüdüğü görüntülerde kullandığı sözleri sosyal medyayı yıktı geçti. Takipçileri de ikiye bölen yorum kimisi tarafından eleştiri olarak algılanırken kimisi tarafından da espri yaptığı düşünüldü.

Hülya Avşar’ın yürüyüş videosuna Erken Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme! Sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Petekkaya’dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Bu sebeple de Petekkaya’nın ne demek istediği bilinmiyor. Bu olay ikili arasında yeni bir gündemi olaya getirir mi bilinmiyor. Şimdilerde hem Erkan Petekkaya hem de Hülya Avşar yakından takip ediliyor.

Hülya Avşar’ın yürüyüş videosuna Erken Petekkaya’dan dikkat çeken benzetme! Sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Magazin gündeminde yer alan bu haber sonrası ayrıca da ikilinin sosyal medya hesapları yakından takip edilmeye başlandı.

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ETİKETLER
#magazin
#hülya avşar
#sosyal medya
#erkan petekkaya
#Magazin
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