Hülya Koçyiğit kaza geçirdi! 2 saatlik ambulans çilesi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit İngiltere'de görünmez bir kaza sonucu çor anlar yaşadı! Başkent Londra'da gittiği bir AVM'de dengesini kaybedip düşen ve başına darbe alan Koçyiğit, durumun sağlık ekiplerine derhal bildirilmesine rağmen 2 saat boyunca ambulans beklemek zorunda kaldı.

"AZ KALSIN ÖLÜYORDUM"

Sabah'ın haberine göre AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü. Sırt üstü yere kapaklanan Koçyiğit kafasını şiddetli bir şekilde yere çarptı. Neye uğradığını şaşıran ünlü sanatçı, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti. Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredekiler yardım etti. Yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.

Yattığı yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini beklediğini belirten Koçyiğit, "Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi. Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" diye konuştu