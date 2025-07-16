Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın Londra'daki evine yorum yağdı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın Londra'daki evi sosyal medyada gündem oldu. Ailesiyle birlikte bir süredir Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın "Home" notuyla paylaştığı Londra'daki evine beğeni yağdı.

Kaan Demirağ ile 2021 yılında evlenen Aslışah Alkoçlar, Dubai'ye taşındı. Çocuklarının eğitimi için gittiğini belirten Aslışah Alkoçlar'ın Londra'daki evine ise yorum yağdı.

ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN LONDRA'DAKİ EVİNE YORUM YAĞDI

Moda ve gıda sektörüyle de ilgili olan Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirbağ ile 2021 ocak ayında nişanlandı, 5 Şubat Cuma günü ise nikah masasına oturdu. Londra’da işletme üzerine eğitimini tamamlayan Alkoçlar, Kaan Demirağ ile evlendikten sonra Dubai'ye taşındı.

Bir süreliğine Londra'ya giden Aslışah Alkoçlar, Londra'nın göbeğindeki evini sosyal medya hesabından paylaştı. Aslışah Alkoçlar daha önce de Dubai'deki eviyle gündeme geldi. Bohem tarzındaki evini oldukça sade döşeyen Aslışah Alkoçlar, ilginç aksesuarlarıyla ise dikkat çekti.