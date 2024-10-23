Hürrem Sultan ve Sümbül Ağa bir arada! Meryem Uzerli ile Selim Bayraktar'ın değişimine yorum yağdı
Bir döneme dahgasını vuran Muhteşem Yüzyıl oyuncuları yıllar sonra buluştu. Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı ile Hürrem Sultan'ının karesine yorum yağdı.
Başrolünde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Mehmet Günsur, Nebahat Çehre gibi oyuncuların yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi yayınlandığı döneme damgasını vuran bir yapım olmuştu. 2011 yılında ilk bölümü yayınlanan dizi 2014 yılında final olmuştu. Dizide Hürrem Sultan karakteriyle yer alan Meryem Uzerli ile Sümbül Ağa rolündeki Selim Bayraktar bir araya geldi.
MUHTEŞEM YÜZYIL'IN HÜRREM'İ VE SÜMBÜL AĞA'SI YAN YANA
Muhteşem Yüzyıl dizisinin ilk bölümünden itibaren yer alan Meryem Uzerli ile Selim Bayraktar yıllar sonra buluştu. Dizinin 3. sezonda hamile olduğunu Meryem Uzerli, diziden ayrılma kararı aldı. Uzun süre beraber çalışan Meryem Uzerli ile Selim Bayraktar "Sevgili arkadaşım" notuyla birlikte çekildikleri kareyi paylaştı.
İki ismin değişimlerine de sosyal medyadan yorum yağdı. Selim Bayraktar'ın beyazlaşan saçları dikkat çekerken, Meryem Uzerli'nin değişimi de dikkatlerden kaçmadı.
Ne güzel yaa yıllar sonra tekrar buluştular, çok özlemişim Muhteşem Yüzyıl'ı tekrar izlemeye nasıl flop açık.