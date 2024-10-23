Hürrem Sultan ve Sümbül Ağa bir arada! Meryem Uzerli ile Selim Bayraktar'ın değişimine yorum yağdı

23 Ekim 2024 12:27 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:27

Bir döneme dahgasını vuran Muhteşem Yüzyıl oyuncuları yıllar sonra buluştu. Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı ile Hürrem Sultan'ının karesine yorum yağdı.

Bülent Ersoy'dan vasiyet çıkışı! "Ben bir kere döndüm, bir daha dönmem"

Bülent Ersoy'dan vasiyet çıkışı! "Ben bir kere döndüm, bir daha dönmem"

Başrolünde Halit Ergenç​, Meryem Uzerli​, Mehmet Günsur, Nebahat Çehre​ gibi oyuncuların yer aldığı Muhteşem Yüzyıl​ dizisi yayınlandığı döneme damgasını vuran bir yapım olmuştu. 2011 yılında ilk bölümü yayınlanan dizi 2014 yılında final olmuştu. Dizide Hürrem Sultan karakteriyle yer alan Meryem Uzerli ile Sümbül Ağa rolündeki Selim Bayraktar bir araya geldi.

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN HÜRREM'İ VE SÜMBÜL AĞA'SI YAN YANA

Muhteşem Yüzyıl dizisinin ilk bölümünden itibaren yer alan Meryem Uzerli ile Selim Bayraktar yıllar sonra buluştu. Dizinin 3. sezonda hamile olduğunu Meryem Uzerli, diziden ayrılma kararı aldı. Uzun süre beraber çalışan Meryem Uzerli ile Selim Bayraktar "Sevgili arkadaşım" notuyla birlikte çekildikleri kareyi paylaştı.

İki ismin değişimlerine de sosyal medyadan yorum yağdı. Selim Bayraktar'ın beyazlaşan saçları dikkat çekerken, Meryem Uzerli'nin değişimi de dikkatlerden kaçmadı.