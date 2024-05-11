İbrahim Erkal’ın 7. ölüm yıl dönümünde eşi duygu seli yaşattı

11 May 2024 11:51 - Güncelleme : 11 May 2024 11:52

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 7 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. 7 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal için düzenlenen anma programında, Erkal'ın anısına çıkarılan "Hürmet" isimli albümde birçok sanatçı yer aldı.

İBRAHİM ERKAL'IN EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümüne özel düzenlenen gecede Serkan Kaya, Ceylan, Zehra, Kafadar Grubu, Irmak Arıcı, Sufle ve Aydilge gibi isimler sevilen şarkıları seslendirdi. Erkal'ın eşi Filiz Erkal da sanatçının ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Filiz Erkal, "Yine sensiz bir yıl daha geçti kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın!... Mekanın cennet olsun Kıymetlim" dedi.