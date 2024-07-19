İbrahim Erkal'ın eşi acı günü ilk kez anlattı! "2,5 saat yalnız başına beklemiş"

19 Temmuz 2024 17:34 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:44

2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, katıldığı programda eşinin öldüğü haberini nasıl aldığını ilk kez anlattı. Zaman zaman göz yaşlarını tutamayan Filiz Erkal, "12 günlükken babası ölen kızım Elif Su bile babasını çok iyi tanıyor ve çok seviyor." dedi.

FİLİZ ERKAL, EŞİ İBRAHİM ERKAL'IN ÖLÜM HABERİNİ ALDIĞI ANI ANLATTI

İbrahim Erkal'ın vefat ettiği anı anlatan Filiz Erkal, "Akşam 9'da çıktı bir daha gelemedi. Beni en çok üzen 2.5 saat o otoparkta kimsesiz kalışıydı. "Uyuyup kalmışım" Ben onu normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağladı, huzursuzdu. Onunla birlikte uyuyup kalmışım. Telefona uyandım. Komşum kızını doktora götürüyor, İbrahim'i yerde görüyor. Güvenlik aradı beni. Benim de teyzemle yardımcım yanımdaydı. Onlar indiler. İnen, gelmedi... "İnanmadım" Bebek var inemiyorum. Ambulans geliyor, polis geliyor. Yukarıdan izliyorum ama inemiyorum. Bir şey olduğunu fark ettim tabii. Teyzem çıkınca 'İbrahim Abi'nin tansiyonu yükselmiş' diye söyledi. İnanmadım. Sonra hastaneye gidince... Hastanede bir kere gördüm bir daha görmedim. Doktorlarla görmeye girdiğimde 'Ölmüş' dedim." diyerek yaşadığı büyük üzüntüyü anlattı.

Bize hep 'para pul önemli değil onlar gelir geçer ben size çok güzel bir miras bırakacağım' demişti. Doğru demiş 12 günlükken babası ölen kızım Elif Su bile babasını çok iyi tanıyor ve çok seviyor. Bizi her gören İbrahim'in nasıl iyi bir insan olduğunu nasıl sevdiklerini anlatıyor. Bu bizi çok gururlandırıyor. 7 sene geçti hala gönüllerde." sözleriyle eşine olan özlemini ve sevgisini dile getirdi.