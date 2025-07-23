İbrahim Tatlıses arabasında bebek buldu! İsmini takipçilerine sordu

İbrahim Tatlıses son verdiği röportajda iki kişiye hakkını helal etmediğini ve bunlardan birinin erkek birinin ise kadın olduğunu belirtti. İbrahim Tatlıses'in açıklamaları sonrası gözler oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a çevrildi. O gündemn bu yana sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, arabasında bulduğu oyuncak bebeği sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

İBRAHİM TATLISES ARABASINDA BULDUĞU BEBEĞE İSİM ARIYOR

Uzun süredir herhangi bir paylaşım yapmayan İbrahim Tatlıses, son paylaşımıyla yine konuşuldu. Arabasında bulduğu oyuncak bebeği paylaşan İbrahim Tatlıses, "Arabamda bulduğum oyuncak bebeğe isim aranıyor" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. "Biran geçek bebek sandım", "O nasıl oyuncak bebek gerçek sandım" "Oyuncak bebek mi?" gibi yorumlar yapıldı.

İBRAHİM TATLISES' İLE OĞLU AHMET TATLI ARASINDAKİ KAVGA ALEVLENDİ

Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile arası bozuk olan Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Davalık olan ikili arasında durulmayan sular, Ahmet Tatlıses'in son paylaşımıyla daha da şiddetlendi.

"Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı… Gün gelir, tabi ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses."