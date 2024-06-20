İbrahim Tatlıses ''Bayramı göremediler'' demişti! Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora'dan cevap geldi

20 Haziran 2024 17:12 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:17

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses Kurban Bayramı'nda sosyal medya hesabından 3 arkadaşıyla çektirdiği kareyi paylaşıp şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Ünlü isme fotoğrafta yer alan Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora'dan cevap geldi.

"ÜÇ HASAN BANA KÖTÜLÜK ETTİ"

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 3 arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşıp “"Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" demişti. Fotoğrafta yer alan Hasan Bora’nın oğlu Cem Bora’dan ünlü türkücüye cevap geldi.

İBRAHİM TATLISES'E HASAN CAN BORA'NIN OĞLUNDAN CEVAP

Bora açıklamasında, "Babam ile Tatlıses 2006 yılında barışarak geçmişteki olumsuzlukları geride bırakmıştır. İbrahim Tatlıses'in Babam merhum Hasan Bora'nın hatırasına yönelik yapılan paylaşımı, ailemizde ve sevenlerinde derin bir üzüntü, manevi bir yıkıma yol açmıştır. Tatlıses'in bu tür paylaşımlardan kaçınarak merhum babamın anısına ve ailemizin manevi değerlerine saygı göstermesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.