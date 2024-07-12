İbrahim Tatlıses bir çocuğuyla küstü diğeriyle barıştı! Ahmet Tatlıses'ten babasına ziyaret

12 Temmuz 2024 10:48 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:48

Bir süredir araları açık olan İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses, konserde barıştı. Babasını dinlemeye gelen Ahmet Tatlıses, küslük sorularına ‘Daha sonra’ diyerek cevap verdi.

İBRAHİM TATLISES İLE AHMET TATLISES BUZLARI ERİTTİ

İbrahim Tatlıses Sarıyer'deki dairesinde kendisinden izinsiz oturan torununu mahkemeye vermişti. Oğlunun evden çıkarılmasına sinirlenen Ahmet Tatlıses, "Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim… İbrahim Tatlıses her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım." demişti. Baba- oğul dün arasındaki buzları eritti.

AHMET TATLISES, BABASINI DİNLEMEYE GİTTİ

Dün akşam Harbiye Açık Hava'da konser veren İbrahim Tatlıses'i dinlemeye Ahmet Tatlıses de gitti. En küçük kardeşi Elif Ada'nın yanına oturan Tatlıses, konuşmak istemedi.