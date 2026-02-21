İbrahim Tatlıses, dolandırıldığını itiraf etti! Miktarı duyanlar şaştı kaldı

İstanbul'dan İzmir'e taşınan İbrahim Tatlıses, çekim ve konserleri için sık sık İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan taşınma kararını "Vefasızlık gördüm" sözleriyle açıklayan Tatlıses, ilk kez dolandırıldığını açıkladı.

İBRAHİM TATLISES 4 MİLYON TL DOLANDIRILDI

4 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen İbrahim Tatlıses, yaşadığı mağduriyet sonrası artık daha temkinli davrandığını ifade etti. "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" diyen Tatlıses, "Bende para bitmez, sadece azalır" sözleriyle güçlü duruşunu vurguladı.

Tatlıses, aile üyelerine yönelik sitemlerini de dile getirdi. "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" ifadelerini kullanan sanatçı, oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini öne sürdü. Kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" sözleriyle kırgınlığını paylaştı.

Tatlıses'in İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede bulunan dairesinin yer aldığı blokta geçtiğimiz dönemde büyük bir yangın çıkmış, 168 daireli sitede 40 daire ağır hasar görmüştü. Yangın sırasında İstanbul'da bulunan Tatlıses doğrudan etkilenmemişti. Evinin baştan aşağı yenilendiğini söyleyen sanatçı, yangında en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü dile getirdi. Turşuya olan düşkünlüğünü anlatan Tatlıses, mutfağındaki turşular ve sağlıklı yiyeceklerle de dikkat çekti.

İBRAHİM TATLISES'İN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Çocuklarıyla mal varlığı sebebiyle sık sık karşı karşıya gelen Tatlıses,'in serveti dikkat çekti. Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi , atölye ve mağazası bulunuyor. Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında. İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.