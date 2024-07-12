İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde üzücü haberi verdi! Helallik istedi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Magazinburada.net
12 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:10
Uzun bir aranın ardından Harbiye Açık Hava'da konser veren İbrahim Tatlıses, ameliyat olacağını açıkladı. Helallik isteyen İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu.
Harbiye Açık Hava'da konser veren İbrahim Tatlıses, gelen konuklarla beraber sevilen şarkılarını söyledi. Çocuklarının da katıldığı gecede zaman zaman duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses, ameliyat masasına yatacağını duyurdu.
İBRAHİM TATLISES HELALLİK İSTEDİ
72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, dün akşam Harbiye Açık Hava'daki konserinde kalp kapakçığının değiştirileceğini söyledi. Helallik isteyen Tatlıses, "Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: Magazinburada.net