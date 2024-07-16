İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı barıştı! Aylar sonra yan yana fotoğraf geldi

16 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:02

İbrahim Tatlıses konserinde dinleyicilerinden helallik isteyerek kalp ameliyatı olacağını duyurmuştu. Ameliyata alınan İbrahim Tatlıses’i dostları yalnız bırakmazken, bir süredir dargın olduğu Ahmet Tatlı da hastaneye ilk gelen isimlerden bir oldu.

İBRAHİM TATLISES İLE AHMET TATLI ARADAKİ BUZLARI ERİTTİ

İbrahim Tatlıses ameliyatının ardından soruları cevapladı. Ameliyatının çok iyi geçtiğini belirten Tatlıses, 5 gün sonra konser vereceğini de belirtti. Babasıyla arasındaki buzları da eriten Ahmet Tatlı ise, “Babamız çok iyi. Doktorumuz ve hastane ekibi çok iyi ilgilendi. Ailece yalnız bırakmadık” açıklamasını yaptı.

SARIYER'DEKİ EV BABA VE OĞLUNUN ARASINI AÇTI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu torunu Mert Tatlıses’e Sarıyer’deki evinde kira vermeden oturduğunu öne sürerek dava açmıştı. Mahkeme sanatçıyı haklı bularak evin boşaltılması talimatını verdi. Ahmet Tatlıses, sessizliğini bozarak, 'Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu'' dedi.