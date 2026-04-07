Yurt dışında hayranlarıyla bir araya gelen İbrahim Tatlıses, verdiği konser sonrasında İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastanelik olmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in durumunu öğrenen çocukları ise araları bozuk olmasına hastaneye koştu. Ciddi oranda enfeksiyon olduğu görülen İbrahim Tatlıses için kızı Dilan Çıtak, soluğu babası İbrahim Tatlıses'in yanında alırken, miras kavgaları nedeniyle araları bir türlü düzelmeyen büyük oğlu Ahmet Tatlıses, cami bahçesinde elleri elektronik kelepçeli halde bekleyip babasına yaklaşamadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses barışıyor mu? Ahmet Tatlıses, yoğun bakımda yatan babasını görür görmez fenalık geçirdi! Hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, çocuklarının başında olmasını istemesi üzerine, aralarında mahkeme kararıyla mesafe sınırı bulunan oğlu Ahmet Tatlıses ile bir araya geldi. İbrahim Tatlıses, yurt dışında konser verdikten sonra İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ciddi enfeksiyon tespit edilen İbrahim Tatlıses, yoğun bakımda gözlem altına alındı. Babası İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine, miras kavgaları nedeniyle araları bozuk olan oğlu Ahmet Tatlıses de hastaneye geldi. Ahmet Tatlıses'in babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamaması yönünde mahkeme kararı bulunuyordu ve ayağında elektronik kelepçe vardı. Babasıyla görüşmek isteyen Ahmet Tatlıses'in yaklaşma yasağı, İbrahim Tatlıses'in talebiyle kaldırıldı. Baba-oğul görüşmesinde Ahmet Tatlıses'in tansiyonu 19,5'a kadar çıktı. Ahmet Tatlıses'in babasına yaklaşması üzerine polis olay yerine geldi ve İbrahim Tatlıses, oğlunun kendi isteğiyle geldiğini ifade etti.

AHMET TATLISES BAŞTA NEDEN BABASININ YANINA GİDEMEDİ?

Haber kaynaklarında öne sürülen bilgilere göre; baba-oğul mahkemelik olan Tatlıses krizinde İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet'e 3 kilometreden daha fazla yaklaşamama kararı aldırmıştı.

Haberde yer alan bilgilere göre Ahmet Tatlıses’in ayağında bulunan elektronik kelepçe nedeniyle babasının bulunduğu hastaneye gitmesinin yasak olduğu öğrenildi. Uygulanan tedbir kapsamında Tatlıses’in babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamadığı ifade edildi.

YOĞUN BAKIMDA YATAN İBRAHİM TATLISES, ÇOCUKLARINI BAŞINDA TOPLADI!

Hateneden gelen son bilgilere göre; ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in durumunun kritik olmadığı, yalnızca enfeksiyonun daha ileri noktalara taşınmayıp kontrol altında tutulması için yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu biliniyor.

Sağlık durumu şuan için stabil olduğu bilinen İbrahim Tatlıses, kendine geldiğinde tüm evlatlarının yanı başında olmasını istedi.

Aralarındaki buzları bir türlü eritemediği büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i dahi yanında görmek isteyen İbrahim Tatlıses'in talebi üzerine oğlu Ahmet Tatlıses, babasına yaklaşabildi.

AHMET TATLISES BABASI İBRAHİM TATLISES'İ GÖRÜNCE FENALAŞTI, TANSİYONU FIRLADI!

Normalde babasının 3 km yakınına yaklaşması yasak olan Ahmet Tatlıses'in bu durumu Tatlıses'in isteği doğrultusunda kalkmış oldu. Aylar sonra gerçekleşen ilk buluşmada baba-oğul birbirini görür görmez gözyaşlarına engel olamadı.

Babasını görür görmez fenalık geçiren Ahmet Tatlıses'in bir anda tansiyonu 19,5'a kadar çıktı.

ELEKTRONİK KELEPÇELİ BABASI İBRAHİM TATLISES'İN YANINA GİDEN AHMET TATLISES'E POLİS ENGELİ!

Ahmet Tatlıses'in, babası İbrahim Tatlıses'e yaklaşma konusunda 3 kilometreyi aşmasıyla birlikte olay yerine polisler geldi. Hastanede müşahade altında tutulan İbrahim Tatlıses polislere"Benim isteğim doğrultusunda hastaneye geldi" ifadesinde bulundu.