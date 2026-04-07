Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses barışıyor mu? Ahmet Tatlıses, yoğun bakımda yatan babasını görür görmez fenalık geçirdi!

Geçirdiği ağır virüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda yatan İbrahim Tatlıses, hastane yatağında tüm evlatlarını başına topladı. Küs olduğu ve kendine yaklaşma sınırı koyduran İbrahim Tatlıses, gözden çıakdrığı büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i kendi isteğiyle yanına çağırdı. Aylar sonra bir araya gelen baba-oğul gözyaşlarına hakim olamadı. Ahmet Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses'i görür görmez fenalık geçirerek tansiyonunun fırlamasına neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.04.2026
22:15
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
22:21

Yurt dışında hayranlarıyla bir araya gelen , verdiği konser sonrasında İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastanelik olmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in durumunu öğrenen çocukları ise araları bozuk olmasına hastaneye koştu. Ciddi oranda enfeksiyon olduğu görülen İbrahim Tatlıses için kızı Dilan Çıtak, soluğu babası İbrahim Tatlıses'in yanında alırken, miras kavgaları nedeniyle araları bir türlü düzelmeyen büyük oğlu , cami bahçesinde elleri elektronik kelepçeli halde bekleyip babasına yaklaşamadı.

HABERİN ÖZETİ

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses barışıyor mu? Ahmet Tatlıses, yoğun bakımda yatan babasını görür görmez fenalık geçirdi!

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, çocuklarının başında olmasını istemesi üzerine, aralarında mahkeme kararıyla mesafe sınırı bulunan oğlu Ahmet Tatlıses ile bir araya geldi.
İbrahim Tatlıses, yurt dışında konser verdikten sonra İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Ciddi enfeksiyon tespit edilen İbrahim Tatlıses, yoğun bakımda gözlem altına alındı.
Babası İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine, miras kavgaları nedeniyle araları bozuk olan oğlu Ahmet Tatlıses de hastaneye geldi.
Ahmet Tatlıses'in babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamaması yönünde mahkeme kararı bulunuyordu ve ayağında elektronik kelepçe vardı.
Babasıyla görüşmek isteyen Ahmet Tatlıses'in yaklaşma yasağı, İbrahim Tatlıses'in talebiyle kaldırıldı.
Baba-oğul görüşmesinde Ahmet Tatlıses'in tansiyonu 19,5'a kadar çıktı.
Ahmet Tatlıses'in babasına yaklaşması üzerine polis olay yerine geldi ve İbrahim Tatlıses, oğlunun kendi isteğiyle geldiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

AHMET TATLISES BAŞTA NEDEN BABASININ YANINA GİDEMEDİ?

Haber kaynaklarında öne sürülen bilgilere göre; baba-oğul mahkemelik olan Tatlıses krizinde İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet'e 3 kilometreden daha fazla yaklaşamama kararı aldırmıştı.

Haberde yer alan bilgilere göre Ahmet Tatlıses’in ayağında bulunan elektronik kelepçe nedeniyle babasının bulunduğu hastaneye gitmesinin yasak olduğu öğrenildi. Uygulanan tedbir kapsamında Tatlıses’in babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamadığı ifade edildi.

YOĞUN BAKIMDA YATAN İBRAHİM TATLISES, ÇOCUKLARINI BAŞINDA TOPLADI!

Hateneden gelen son bilgilere göre; ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in durumunun kritik olmadığı, yalnızca enfeksiyonun daha ileri noktalara taşınmayıp kontrol altında tutulması için yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu biliniyor.

şuan için stabil olduğu bilinen İbrahim Tatlıses, kendine geldiğinde tüm evlatlarının yanı başında olmasını istedi.

Aralarındaki buzları bir türlü eritemediği büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i dahi yanında görmek isteyen İbrahim Tatlıses'in talebi üzerine oğlu Ahmet Tatlıses, babasına yaklaşabildi.

AHMET TATLISES BABASI İBRAHİM TATLISES'İ GÖRÜNCE FENALAŞTI, TANSİYONU FIRLADI!

Normalde babasının 3 km yakınına yaklaşması yasak olan Ahmet Tatlıses'in bu durumu Tatlıses'in isteği doğrultusunda kalkmış oldu. Aylar sonra gerçekleşen ilk buluşmada baba-oğul birbirini görür görmez gözyaşlarına engel olamadı.

Babasını görür görmez fenalık geçiren Ahmet Tatlıses'in bir anda tansiyonu 19,5'a kadar çıktı.

ELEKTRONİK KELEPÇELİ BABASI İBRAHİM TATLISES'İN YANINA GİDEN AHMET TATLISES'E POLİS ENGELİ!

Ahmet Tatlıses'in, babası İbrahim Tatlıses'e yaklaşma konusunda 3 kilometreyi aşmasıyla birlikte olay yerine polisler geldi. Hastanede müşahade altında tutulan İbrahim Tatlıses polislere"Benim isteğim doğrultusunda hastaneye geldi" ifadesinde bulundu.

ETİKETLER
#sağlık durumu
#ibrahim tatlıses
#ahmet tatlıses
#Elektronik Kelepçe
#Miras Kavgası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.