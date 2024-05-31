İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranlarına seslendi

31 May 2024 09:04 - Güncelleme : 31 May 2024 09:08

Dün akşam ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin bir davette Filistin'deki İsrail soykırımı sorusuna "tribünlere oynamak" olarak cevap vermesi konuşulurken, İbrahim Tatlıses ise konuyla ilgili olarak İsrailli hayranlarına seslendi.

İBRAHİM TATLISES, İSRAİLLİ HAYRANLARINA SESLENDİ

Sosyal medya hesabından İsrailli hayranlarına seslenen Tatlıses, "Şimdi o beni sevenlere sesleniyorum. Bu Netanyahu denen adam İsrail halkını düşünmüyor, sadece kendi egosunu tatmin ederken masum insanlar ölüyor. Bütün dünya ayaklanmışken tüm İsrail halkına sesleniyorum siz neden ayaklanmıyorsunuz? Unutmayın Netanyahu batan güneştir. Sizi karanlığa götürür. Doğan güneş sizi aydınlığa götürür. Kendinize doğan güneş bulun." dedi.