İbrahim Tatlıses 'Kirvem' dediği yakın dostu Metin Cantimur ile birbirine girdi! "Konuşursam kendisi bir daha konuşamaz"

11 Kasım 2024 10:42 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:42

İbrahim Tatlıses'in 'Kirvem' dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile arası bozuldu. Sosyal medya üzerinden birbirine ateş püsküren yakın dostlardan İbrahim Tatlıses, ""Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Son olarak kızı Dilan Çıtak ile problemler yaşayan İbrahim Tatlıses, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile arası bozulan İbrahim Tatlıses, zehir zemberek sözlerde bulundu. İbrahim Tatlıses'in sözleri sosyal medyada gündem olurken, Metin Cantimur'dan da cevap gecikmedi.

İBRAHİM TATLISES,

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" paylaşımı bir süredir arasının açık olduğu yakın dostu Metin Cantimur'a söylediği ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sonrası cevap veren Metin Cantimur, "Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun. 40 yıllık yoldaşlık, arkadaşlık, dostluk yaptığım fakat son yıllarda çevresinde menfaat ve çıkarları için sinsice planlar yapan kişilerin sözleriyle hareket etmesi bu şahısların kuklası haline gelmesi sebebiyle yolumu ayırdığım şahıs tarafından alçakça suçlanmış olmak elbette ki beni üzdü fakat bilinmesini isterim ki sabrın sonu vardır. Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar, ne de kendisi bir daha konuşamaz." ifadelerini kullandı.