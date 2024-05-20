İbrahim Tatlıses'ten yüzüklerini taktığı gençlere düğün tavsiyesi

20 May 2024 14:37 - Güncelleme : 20 May 2024 14:38

Genç çiftin nişan törenine katılan İbrahim Tatlıses, yüzükleri takarken “Para istemeyin bak makas kesmiyor” sözleriyle davetlileri gülümsetti. Gençlere nasihat veren Tatlıses, 'Düğünü hemen yapın, yolumuzu bulalım” dedi.

İBRAHİM TATLISES, YÜZÜKLERİNİ TAKTIĞI GENÇLERE TAVSİYE

Denizlili avukat Melih Yanık’ın oğlu ve organizatör Polat Yağcı’nın yeğeni olan Melih Yanık, iş idamı İsa Zurlu’nun kızı Tuana Zurlu ile nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı. Genç çiftin nişan yüzüklerini ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses takarken, arabesk müziğin usta ismi Tatlıses, törende espri yapmadan da geçmedi. Tatlıses, genç çiftlerin yüzüklerini takarken, “Para istemeyin bak makas kesmiyor” sözleriyle davetlileri gülümsetti. Genç çifte mutluluklar dileyen ve onlara tanışma hikayelerini soran Tatlıses, “İki aileye de mutluluklar diliyorum. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Benim attığım makas sonsuza dektir. Benim kestiğim kurdele ömür boyu gider. Polat Beyin yeğeni benimde yeğenimdir, gelini de benim kızımdır. Allah mesut etsin. Hemen evlenin, bende geleyim şarkı söyleyip yolumu bulayım. Düğünü yapın da yolumuzu bulalım” diyerek espri yaptı. Genç çiftin yüzüklerini takan Tatlıses, daha sonra “Kara Üzüm Habbesi” isimli şarkısını söyledi.