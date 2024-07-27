İbrahim Tatlıses'in ameliyat sonrası ilk işi bu oldu! Paylaşımlar peş peşe geldi

27 Temmuz 2024 17:23 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:23

Geçtiğimiz günlerde kalbinden ameliyat olan İbrahim Tatlıses, rutin hayatına döndü. Alaçatı'da tatil yapan oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'yi ziyaret eden İbrahim Tatlıses, torunlarıyla birlikte poz verdi.

İBRAHİM TATLISES'TEN TORUNLARIYLA HASRET GİDERDİ

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası dinlenmeye çekilen İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz oğulları Emir ve Ayel ile bir araya geldi. O anları İdo Tatlıses takipçileriyle paylaştı. Torunlarını omzuna alan İbrahim Tatlıses'in mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.