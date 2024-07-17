İbrahim Tatlıses’in çocuklarıyla problemleri bitmiyor! "Keşke çok param olmasaydı"

17 Temmuz 2024 15:17 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:17

Geçtiğimiz gün kalp kapakçık ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in ziyaretine oğulları Ahmet Tatlı ve Dilan Çıtak ve Melek Zübeyde gitmişti. Dilan Çıtak ile arasının bozuk olduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses, çocuklarıyla yaşadığı problemi maddiyata bağladı.

İBRAHİM TATLISES: ÇOK PARA BELA OLUYOR

Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile arasını düzelten İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile dargın olduğu konuşuluyor. Geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden İbrahim Tatlıses, Beyaz Magazin'e gönderdiği mesajda, aile içinde yaşanan huzursuzluğa paranın yol açtığını söyledi ve "Keşke bu kadar param olmasaydı da ben de huzuru bulsaydım. Çünkü para bazen bela oluyor. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı." dedi.