İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak köpek olmak istedi! 'İnsanlık kötü bir şey'

03 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:44

Türkiye'yi ikiye bölen başıboş sokak köpeği yasası birçok ünlü tarafından da kabul edilmedi. Ajda Pekkan, Tarkan, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin de tepki gösterdiği yasaya Dilan Çıtak Tatlıses de eklendi.

"BEN İNSAN DEĞİLİM"

Tatlıses açıklamasında kendisine köpek olarak seslenilmesini istedi ve şu ifadelere yer verdi;

"Ben bu saatten sonra kendimi insan olarak kabul etmiyorum. Ben insan değilim. İnsanlık kötü bir şey. Hayvan olmayı kabul ediyorum. Hayvan olmakla gurur duymak istiyorum."

"BANA KÖPEK OLARAK SESLENİN"

"İnsanlığımla gurur duyamıyorum. Bana bugünden itibaren herkes köpek olarak seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım, gurur duyarım. Bu kadar şerefli, haysiyetli bir varlık olmaktan gurur duyarım. Ama insan olmaktan gurur duymuyorum."