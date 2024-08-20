İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i küplere bindiren yorum!

20 Ağustos 2024 17:30 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:31

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Dilan Çıtak Tatlıses, kendisinin dekolteli giydiğini ve bunları sosyal medya hesabından paylaşmasından rahatsız olduğunu dile getiren takipçisine açtı ağzını yumdu gözünü.

DİLAN TATLISES, TAKİPÇİSİNİN YORUMUNA ÖFKE KUSTU

Dilan Çıtak'ın dekolteli pozunu gören bir takipçisi "Bir eleştirim neden sürekli olarak göğüs dekoltesi verme çabası gerek var mı bilemedim" dedi. Bu paylaşıma oldukça öfkelenen Dilan Çıtak Tatlıses, "Bu kadar açık aramayın ama ya salın gitsin rahat bırakın ruhunuzu ve insanlığı" cevabını verdi.

DİLAN, BABASI İBRAHİM TATLLISES'İN SOYADINI KULLANMAK İSTEMEDİ

İlk olarak kız çocuğunun uğradığı şiddeti herkes öğrenmeli diyen Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz gün kardeşi İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Tatlıses, Çıtak'ın yalancı olduğunu belirten ifadeler kullandı.