İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan şiddet itirafı! "Herkes duymalı"

09 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:28

Bir süredir Geçtiğimiz yıl müzisyen Levent Dörter ile evlenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Şiddete maruz kaldığını yazarak, isim vermedi.

DİLAN ÇITAK'TAN ŞİDDET İTİRAFI

Dilan Çıtak paylaşımında "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" ifadelerini kullandı. Dilan Çıtak'ın kimden şiddet gördüğü merak konusu olurken, ünlü şarkıcı yapılan yorumlara geri dönmedi.