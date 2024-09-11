İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada okula başladı! Görenler ‘Babasının kopyası’ dedi
Türkücü İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada’yı babası okulun ilk günü yalnız bırakmadı. Beraber yemek yiyen baba kızı görenler "Babasının kopyası" yorumlarını yaptı.
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan dünyaya gelen Elif Ada, okulun ilk günü babasıyla buluştu. Sık sık kızıyla beraber paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile paylaşımına "Altın ufağım" notunu düştü.
İBRAHİM TATLISES, KIZIYLA BULUŞTU
İbrahim Tatlıses, okulun ilk günü kızı Elif Ada ile buluştu. İbrahim Tatlıses, kızıyla olan fotoğrafına "Altın ufağımın okulda ilk günüydü bugün okul sonrası baba kız yemek yedik” notunu düştü.
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ile paylaşımına "Tıpkı babası" gibi yorumlar yapıldı. Elif Ada'nın günden güne babası İbrahim Tatlıses'e benzediğini yazdı.