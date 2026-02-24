Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses'in menajeri ifşa etti! İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde mal varlıklarını bir bir listelemişler

İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından ünlü sanatçının bir zamanlar menajerliğini yaptığı Şule Yazar çok konuşulacak iddialarda bulundu. Yazar, İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde Tatlı'nın bir toplantıda mal varlığının kalem kağıtla liste haline getirilmesinin gündeme geldiğini ileri sürdü.

İbrahim Tatlıses'in menajeri ifşa etti! İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde mal varlıklarını bir bir listelemişler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:32

geçtiğimiz hafta kızı ve oğlu Ahmet Tatlı'ya ateş püskürmüş ve "Keşke tüm çocuklarım Melek Zübeyde ve gibi olsa " demişti. İbrahim Tatlıses'in menajeri Şule Yazar ise İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde Tatlı'nın babalarının mal varlığını liste yapmak istediklerini iddia etti.

İBRAHİM TATLISES'İN MEJANERİNDEN ÇOK KONUŞULAN İDDİALAR

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in uzun yıllar birlikte çalıştığı eski menajeri Şule Yazar, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yazar, Bodrum’da yaşanan trafik kazasının ardından Tatlıses ailesi içinde yaşanan ve tartışmalarının perde arkasını ilk kez anlattı. Şule Yazar, Tatlıses ile yollarını bir otel projesi nedeniyle ayırdıklarını belirterek, projeye ilişkin taleplerinin karşılanmadığını ve bu süreçte anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

İbrahim Tatlıses'in menajeri ifşa etti! İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde mal varlıklarını bir bir listelemişler

Yazar, kazanın ardından evde yapılan bir toplantıda mal varlığının kalem kağıtla liste haline getirilmesinin gündeme geldiğini ileri sürdü. İddiasına göre, Tatlıses’in bazı çocukları mevcut varlıklar hakkında bilgi talep etti. Gel Konuşalım programında konuşan Yazar, bu talebin İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde Tatlı tarafından dile getirildiğini öne sürdü.

İbrahim Tatlıses'in menajeri ifşa etti! İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde mal varlıklarını bir bir listelemişler

"İDO TATLISES İLE MELEK ZÜBEYDE BABALARININ MAL VARLIĞININ LİSTESİNİ ÖĞRENMEK İSTEDİLER"

Yazar, "Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?" sorusuna Yazar, "Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular" cevabını verdi.

İbrahim Tatlıses'in menajeri ifşa etti! İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde mal varlıklarını bir bir listelemişler

Şule Yazar, söz konusu süreçte baba ile kızı arasında tartışma yaşandığını ve bir süre görüşmediklerini iddia etti. Tatlıses’in hayattayken miras konularının konuşulmasına tepki gösterdiğini savundu. Açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, iddialara ilişkin İbrahim Tatlıses cephesinden henüz resmi bir değerlendirme gelmedi.

#miras
#ibrahim tatlıses
#ido tatlıses
#Dilan Çıtak
#mal varlığı
#Magazin
