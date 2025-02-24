İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses: Benim de konuşacağım zaman geldi

İbrahim Tatlıses son günlerde sık sık kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı problemlerle gündeme geldi. Evinde oturan torununa dava açan ve İbrahim Tatlıses'e ateş püsküren Ahmet Tatlıses, son paylaşımıyla da kafaları karıştırdı. çocuklarıyla beraber fotoğraf paylaşan Ahmet Tatlıses, "Hikayeyi bir de benden dinleyeceksiniz. Eylemlerim sessizliğimden daha güçlü olacak" dedi.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ve torunuyla Sarıyer’de kendisinin izni olmadan oturdukları iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Ahmet Tatlıses, sessizliğini bozarak İbrahim Tatlıses’e tepki göstermişti. Babasının rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından baba oğul arasındaki buzlar

AHMET TATLISES'TEN İMALI PAYLAŞIM

Babsı İbrahim Tatlıses ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Ahmet Tatlıses son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Ahmet Tatlıses, "Zaman her şeyi ortaya çıkarır. Bugün zalimlik edenler yarın adaletin gölgesinde üşüyecekler. Evimden ocağımdan sevdiklerimden koparılmaya çalışıldım. Ama unuttukları bir şey var; ben daha ölmedim! Hikayeyi bir de benden dinleyeceksiniz. Eylemlerim sessizliğimden daha güçlü olacak. Biz sustukça kendilerini haklı sandılar. Oysa biz susmadık sabrettik. Sabır zayıflıktan değil fırtınanın gücünü toplamasındandır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Bizi seven destekleyen herkese bir sözüm var: Benim de konuşacağım zaman geldi. Hikayenin gerçek yüzünü anlatma vakti artık çok yakın. Bu yolda sessiz kalanlar yarın haksızlığa uğradıklarında yanlarında sadece kendi sessizliklerini bulacaklar" dedi.

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses'in arası, Sarıyer'de Ahmet Tatlıses'in oğlunun oturduğu ev sebebiyle bozulmuştu. İbrahim Tatlıses, evinde oturan torununun çıkması için dava açmış ve mahkeme Ahmet Tatlıses'in oğlundan tazminat talep etmişti. İbrahim Tatlıses’in en büyük oğlu Ahmet Tatlı arasındaki gerginlik yıllarca devam etti. Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses için sağlık raporu almak istediğini açıklayınca baba oğul arasında tartışma büyümüştü. İbrahim Tatlıses oğlunun açıklamasının ardından akrep videosu yayınlayarak cevap vermişti.