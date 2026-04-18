İdo Tatlıses ile Yasemin şefkatli çiftinin oğulları dün merdivenlerden düştü. Yasemin Şefkatli yaşadığı büyük korkuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şefkatli, "Çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses'in torunu merdivenden düştü! Ambulansla hastaneye kaldırıldı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin oğlu merdivenlerden düştü ve ambulansla hastaneye kaldırıldı; aynı gün İbrahim Tatlıses de rahatsızlandı. Yasemin Şefkatli, oğlunun kucağındayken ayağının kayması sonucu merdivenlerden düştüğünü ve çocuğun güvenlik kapısının demirinin derisini sıyırdığını belirtti. Kaza sonrası hastaneye ambulansla gitmek zorunda kaldıklarını ancak şu anda ikisinin de iyi olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses'in torunu Ayel'in rutin kardiyoloji kontrolü vardı, ancak o sırada dedesi rahatsızlandı. Yasemin Şefkatli, oğlunun gücünden ve olgunluğundan etkilendiğini ifade etti.

İBRAHİM TATLISES:'İN TORUNU YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük o kucağımdayken ayağım kaydı çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum 😞 bende hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye şu an ikimizde çok iyiyiz görünmez kaza işte Allah beterinden gerçekten korudu ikimizde kafamızı vurmadık bir yerlerimizi kırmadık “doktor put” deyip önünü açıp gösteriyor sürekli" dedi.

İBRAHİM TATLISES VE TORUNU AYNI GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

İbrahim Tatlıses'in torunu Ayel dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbindeki problem nedeniyle ameliyat oldu. Tedavi süreci devam İbrahim Ayel'in dün kontrolü olduğunu belirten anne Yasemin Şefkatli, "Ayel'in kontrolü vardı o sırada dedesi rahatsızlandı" dedi.

Oğlunun hastanedeki videosunu paylaşan Yasemin Şefkatli, "O ciddiyetin olgunluğun... Bana güç veriyorsun be çocuk. Dün garip bir gün geçirdik Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi inşAllah daha da iyi olacak 🙏🧿 Ayelin kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk biz bu yolun savaşçısıyız, iyi iyi de savaşırız biliyorum benim güçlü oğlum 🤍 o sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek durumunda kaldık bazen böyle olur Allahım hepimizi, hepinizi korusun" dedi.