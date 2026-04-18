İbrahim Tatlıses'in torunu merdivenden düştü! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

İdo Tatlıses ile Yasemin şefkatli çiftinin oğulları dün merdivenlerden düştü. Yasemin Şefkatli yaşadığı büyük korkuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şefkatli, "Çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum" dedi.
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük o kucağımdayken ayağım kaydı çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum 😞 bende hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye şu an ikimizde çok iyiyiz görünmez kaza işte Allah beterinden gerçekten korudu ikimizde kafamızı vurmadık bir yerlerimizi kırmadık “doktor put” deyip önünü açıp gösteriyor sürekli" dedi.
İbrahim Tatlıses'in torunu Ayel dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbindeki problem nedeniyle ameliyat oldu. Tedavi süreci devam İbrahim Ayel'in dün kontrolü olduğunu belirten anne Yasemin Şefkatli, "Ayel'in kontrolü vardı o sırada dedesi rahatsızlandı" dedi.
Oğlunun hastanedeki videosunu paylaşan Yasemin Şefkatli, "O ciddiyetin olgunluğun... Bana güç veriyorsun be çocuk. Dün garip bir gün geçirdik Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi inşAllah daha da iyi olacak 🙏🧿 Ayelin kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk biz bu yolun savaşçısıyız, iyi iyi de savaşırız biliyorum benim güçlü oğlum 🤍 o sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek durumunda kaldık bazen böyle olur Allahım hepimizi, hepinizi korusun" dedi.