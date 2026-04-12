İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler! Zıkkım olsun

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Özellikle de son zamanlarda sağlığı ile gündem olan İbrahim Tatlıses, sadece sağlığı ile de değil zaman zaman çocuklarıyla yaşadığı tartışmalarla da gündem oluyor. Geçtiğimiz gün hastalığı nedeniyle hastaneye yatan İbrahim Tatlıses’in küs olduklarıyla gündeme gelen büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler söyledi. ‘Babamı hasta ettiler’ sözlerinden sonra İbrahim Tatlıses açtı ağzını yumdu gözünü.
Şarkıları ile küçükten büyüğe herkesin dikkatini çeken İbrahim Tatlıses, zaman zaman magazin gündemine de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun konser sonrası hastaneye yatırılan İbrahim Tatlıses, son haliyle görüntülenmişti. Safra kesesi rahatsızlığı ile yoğun bakıma alınan Tatlıses, aile hayatıyla da oldukça gündem de yer aldı. Uzun süredir küs olduğu en büyük oğlu hakkında zehir zemberek sözler söyledi.
İmparator olarak adlandırılan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü sanatçı, yurt dışı konserleri sonrası yoğun bir hastalık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanmış, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, ailesi, çocukları ve yakın çevresi tarafından kısa süre de yalnız bırakılmadı.
Sanatçı hastaneye sevk edilirken ailesi, çocukları ve yakın çevresi kısa sürede hastaneye gelerek İbrahim Tatlıses’i yalnız bırakmadılar. Hatta tartışmalı olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastaneye koşan ilk isimlerden olarak dikkatleri üzerine çekti. Haberi alan Dilan Çıtak, hastaneye geçerken, büyük oğlu Ahmet Tatlıses ayağındaki kelepçe nedeniyle gelemedi. Ahmet Tatlıses yerine torunu Mert hastaneye geldi.
Ayağında kelepçe olan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’e 3 kilometre bile yakınına giremediği için hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki cami de bekledi. Daha sonra İbrahim Tatlıses’in isteğiyle aylar sonra görüşen baba-oğul, gözyaşlarını hâkim olmadığı iddia edildi. Yapılan görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmış, tansiyonu yüksek çıkmıştır. Tansiyonu yüksek çıktığı iddia edilen Ahmet Tatlıses, daha sonra kardeşi Dilan Çıtak ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, aylar sonra babalarıyla görüşmelerinin üzerine “Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." cümlelerini ifade etmiştir.
Tüm bunlar olurken Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses’in barıştıkları düşünülürken, İbrahim Tatlıses’in ortaya çıkan ses kayıtları bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı iddialarını gündeme getirdi. İddialara göre, İbrahim Tatlıses, hastaneye gelen Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak hakkında “O isimler olmasa kapımdan sokmazdım!” diyerek Melek Zübeyde ve Tuğçe’ye dua etsinler dedi. Tatlıses, “Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum.” açıklamalarını yaptı.
İbrahim Tatlıses, aile hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ederken İbrahim Tatlıses’ten büyük ve küs olduğu oldu Ahmet Tatlıses’e zehir zemberek sözler geldi. Magazin gündeminde yer alan haberlere göre, babası tarafından elektronik kelepçe nedeniyle 3 kilometreden fazla yaklaşamayan Ahmet Tatlıses için '4 tane evi sattın, yedin; zehir zıkkım olsun... Parayı babama götüreceğim diye kandırdın, 5 dairenin parası nerede? 7 dükkân verdim, hepsini batırdın!” dedi. Bu sözlerin ardında Ahmet Tatlıses’in cevabını merak ederken, Tatlıses ailesinde meydana gelen olaylar magazin gündeminde de yer alıyor.