İbrahim Yılmaz insanları nasıl dolandırdığını bir bir anlatmış! Yasa dışı bahis reklamı operasyonunda tutuklandı!

12 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:41

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 23 sanatçı ve fenomen hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İbrahim Yılmaz ifadesi ortaya çıktı. Yıllar önce katıldığı programda insanları nasıl dolandırdığını anlatan İbrahim Yılmaz, sosyal medyada ise tepki çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz hakkında tutuklama kararı verildi. İbrahim Yılmaz'ın geçmişte insanları nasıl dolandırdığını anlattığı video ortaya çıktı.

İNSANLARI NASIL DOLANDIRDIĞINI ANLATTIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Yılmaz'ın katıldığı bir programda ise nasıl hayali holding kurup para kazandığını anlattığı anlar gündem oldu. İbrahim Yılmaz insanları dolandırdığı anları; "Benim güvenlik sistemleri şirketim vardı. Sadece elime bir kart aldım. Ev telefonunu kartın üzerine yazdım. Annemin okuma yazması yoktu ve not alamadığı halde şirketim varmış gibi gösterip, herkesi dolandırdım. Zaman aşımı olduğu için anlatabiliyorum. Ondan sonra güvenlik takip merkezi var. Hırsız girince polisi arıyor. O sistemleri yaptım, ikinci şirketi kurdum. Bu arada şirketi mahsustan limited yaptım ki daha büyük gözükeyim diye. Sonradan en büyük hayalim anonim şirketi sahibi olmaktı. Çok büyümediğim halde anonim şirketi yaptım bilerek. Anonim şirketi yaparak daha fazla iş almaya başladım. Dediğim gibi en büyük hayalim holding olmaktı. Nasıl holding olunur diye araştırdığımda beş şirket kurup, holding yaptım. Holding yaptığımda da bu arada bütün güvenlik sistemleri siparişlerimde 'Armed Güvenlik Bir Armed Holding Kuruluşudur' diyerek her verdiğim teklifteki bütün şirketleri aldım. 2 milyon dolarlık iş almaya başladım." sözleriyle anlattı.

TUTUKLU İBRAHİM YILMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

“Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasadışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim” ifadelerini kullandı. İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ifadesinde, “Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim” dedi.