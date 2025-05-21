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 | Dilek Ulusan

Icardi Galatasaray kutlamalarına buruk katıldı! Her şeyi tek tek itiraf etti

Icardi sevgilisi China Suarez ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmaya katıldı. Yanında kızlarını getirmeyen Mauro Icardi, her şeyi itiraf etti.

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Icardi Galatasaray kutlamalarına buruk katıldı! Her şeyi tek tek itiraf etti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 10:37

Galatasaray'da top koşturan Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kaldı. Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla beraber soluğu kız arkadaşı China Suarez ile İstanbul'da alan Icardi, kızlarını getirmek isteyince Wanda Nara engeline takıldı.

MAURO ICARDI NEDEN KIZLARINI İSTANBUL'A GETİREMEDİ?

Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılmadı. Sosyal medya hesabından sorulara cevap veren Icardi,"Wanda Nara kızlarımı görmemi engelliyor" dedi. Her şeyi itiraf eden Icardi, "Ve kızlarımın neden kutlamalarda ya da partnerimin kutlamalarında yer almadığını soranlara... işte cevabı geliyor, maskeleri düşürmeye az kaldı..." diyerek anlattı.

Icardi Galatasaray kutlamalarına buruk katıldı! Her şeyi tek tek itiraf etti

Geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyuran Mauro Icardi,

"1. Anne onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor.

2. Anne, kızlarımla konuşmamı engelliyor.

3. Anne, kızlarımı görmemi engelliyor.

4. Anne, hakimin görevlendirdiği yargıçları reddediyor ve bu yüzden onlar karar veremiyor.

5. Kızlarımı görmek için Arjantin'deyim, 6 aydır buradayım ve sadece 1 gün görebildim." diyerek kızlarıyla uzun süre görüşmediğini belirtti.

Icardi Galatasaray kutlamalarına buruk katıldı! Her şeyi tek tek itiraf etti

Uzun bir paylaşım yapan Mauro Icardi, "6. Profesyonel uzmanlarca yapılan psikolojik değerlendirmelerde çocukların annenin söylediklerini tekrar ettiği (halk diliyle beynini yıkadığı) ortaya çıktı.

7. Mahkemenin verdiği pek çok emre uyulmadı.

8. Sosyal medyada kızlarımı sürekli paylaşmamdan dolayı bana dava açtı, böylece kızlarımı size gösteremeyeyim diye. (Kızımın doğum gününde ona sadece siluetli bir fotoğrafla kutlama yapabildim.)

9. Sürekli olarak sahte suçlamalar... Kaç tane oldu artık?" diyerek kızlarının doğum gününü dahi kutlayamadığını dile getirdi.

Icardi Galatasaray kutlamalarına buruk katıldı! Her şeyi tek tek itiraf etti
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