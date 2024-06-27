İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi

27 Haziran 2024 16:22 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:22

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, oğulları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in yüzünü ilk kez paylaştı. Çocuklarını sosyal medyadan uzak tutan çiftin ilk karesine yorum yağdı.

İDO TATLISES İLE YASEMİN ŞEFKATLİ İKİZLERİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğullarından İbrahim Ayel, doğduktan sonra kalbindeki sorun nedeniyle iki kez ameliyata alınmıştı. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses sağlığına kavuşan İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in karesini sosyal medyadan paylaştı.

HERKES İBRAHİM TATLISES'E BENZETTİ

İlk kez bebeklerinin yüzünü paylaşan çifte yorum yağdı. Bazı kullanıcılar ikizleri dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzetirken, bazıları ise halaları Dilan Çıtak Tatlıses'e benzetti.